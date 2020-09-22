Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий" и сегодня необходимо начать наращивать "всестороннюю взаимопомощь и сотрудничество".

"К сожалению, в разных регионах мира продолжаются вооруженные конфликты, которые усугубляются <…> международным терроризмом, нарко- и киберпреступностью, изменением климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах. И реагировать на глобальные год от года становится сложнее", — сказал Лавров.

Причина, уверен российский министр, в том, что "нарастает разобщённость мирового сообщества" из-за нежелания "ряда стран" считаться с интересами остальных и предпринимаемыми ими попытками вмешательства в суверенные дела государств, что является нарушением прерогатив Совбеза ООН, демонстрацией нетерпимости и ненависти.

"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными", — подчеркнул министр.

Коснулся Лавров в своей речи и участившихся попыток перекроить историю, "принизив" роль народов, победивших фашизм.