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Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий" и сегодня необходимо начать наращивать "всестороннюю взаимопомощь и сотрудничество".

Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

"К сожалению, в разных регионах мира продолжаются вооруженные конфликты, которые усугубляются <…> международным терроризмом, нарко- и киберпреступностью, изменением климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах. И реагировать на глобальные год от года становится сложнее", — сказал Лавров.

Причина, уверен российский министр, в том, что "нарастает разобщённость мирового сообщества" из-за нежелания "ряда стран" считаться с интересами остальных и предпринимаемыми ими попытками вмешательства в суверенные дела государств, что является нарушением прерогатив Совбеза ООН, демонстрацией нетерпимости и ненависти.

"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными", — подчеркнул министр.

Коснулся Лавров в своей речи и участившихся попыток перекроить историю, "принизив" роль народов, победивших фашизм.

"Одной из главных задач мирового сообщества, — сказал глава российской дипломатии, — должно оставаться урегулирование конфликтов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, в рамках международно-признанных переговорных форматов, на основе норм международного права, а безусловным приоритетом должно оставаться расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и его смычкой с оргпреступностью. Также следует поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения для поддержания глобальной стабильности"

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