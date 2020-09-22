Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Зеленский в ООН обвинил РФ в попытке разделить мир на сферы влияния
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,5
Трое студентов распространяли наркотики в Туле
Нетрезвого авиадебошира привлекли к ответственности
В Калуге наркодилеру грозит пожизненное заключение
Пьяная женщина насильно заперла шестилетнюю дочь соседки у себя дома
На Урале 16-летняя школьница избивает учеников младших классов
В Петербурге студента подозревают в убийстве матери
В Подмосковье на катере нашли тела мужчины и женщины

Лавров: безрассудные игры США с сепаратистами в Сирии плохо закончатся

Вашингтон должен думать не только о предстоящих президентских выборах в США, но и о будущем Ближнего Востока, когда он поощряет сепаратизм среди курдского населения Сирии.

Лавров: безрассудные игры США с сепаратистами в Сирии плохо закончатся

Об этом в интервью ТК Al Arabiya заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"После почти десятилетней кровавой гражданской войны мир был восстановлен почти на всей сирийской территории. Военное противостояние между властью и оппозицией закончилось", — отметил глава МИД РФ, добавив, что сейчас в стране остаются "только два очага":

  1. северо-западная провинция Идлиб, где скрывается террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам*"(ребрендинг "Фронта ан-Нусра"*, ответвления "Аль-Каиды"*, которая была одной из самых крупных и жестоких группировок во время сирийского конфликта);
  2. восточный берег реки Евфрат, где, по словам Лаврова, "незаконное присутствие американских войск сочетается с американцами, продвигающими сепаратистские тенденции, играющими с курдской гвардией в очень безрассудной манере".

Глава российской дипломатии предупредил, что, если американцы будут продолжать "поощрять сепаратистские тенденции, регион может взорваться".

Последние материалы
Американский химик извинился перед Навальным "за новичок"
Первая эскадрилья космических сил США приземлилась. Пока в Катаре
Лавров: безрассудные игры США с сепаратистами в Сирии плохо закончатся
"Прививаться ли — личное﻿ дело каждого". Об антиковидной вакцине
Конец белорусской многовекторности - с Россией жить надёжнее
Лавров: у американцев был талант в дипломатии, но они его потеряли
Зеленский в ООН обвинил РФ в попытке разделить мир на сферы влияния
Россия и Белоруссия: в чем "тормоза"?
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,5
Трое студентов распространяли наркотики в Туле
Популярное
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7

Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.

Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном
Шоу-бизнес
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Мир. Новости мира
США выдвинули РФ завуалированный ультиматум по СНВ
Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер
Комментарии
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Навальный будет восстанавливаться около года
Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября
Навальный будет восстанавливаться около года
Навальный будет восстанавливаться около года
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Раскрыто имя конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США
Лукашев: заболевших в России должно было быть больше
Парижская полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников