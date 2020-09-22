Вашингтон должен думать не только о предстоящих президентских выборах в США, но и о будущем Ближнего Востока, когда он поощряет сепаратизм среди курдского населения Сирии.
Об этом в интервью ТК Al Arabiya заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"После почти десятилетней кровавой гражданской войны мир был восстановлен почти на всей сирийской территории. Военное противостояние между властью и оппозицией закончилось", — отметил глава МИД РФ, добавив, что сейчас в стране остаются "только два очага":
Глава российской дипломатии предупредил, что, если американцы будут продолжать "поощрять сепаратистские тенденции, регион может взорваться".
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.