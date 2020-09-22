Лавров: безрассудные игры США с сепаратистами в Сирии плохо закончатся

Вашингтон должен думать не только о предстоящих президентских выборах в США, но и о будущем Ближнего Востока, когда он поощряет сепаратизм среди курдского населения Сирии.

Об этом в интервью ТК Al Arabiya заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"После почти десятилетней кровавой гражданской войны мир был восстановлен почти на всей сирийской территории. Военное противостояние между властью и оппозицией закончилось", — отметил глава МИД РФ, добавив, что сейчас в стране остаются "только два очага":

северо-западная провинция Идлиб, где скрывается террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам*"(ребрендинг "Фронта ан-Нусра"*, ответвления "Аль-Каиды"*, которая была одной из самых крупных и жестоких группировок во время сирийского конфликта); восточный берег реки Евфрат, где, по словам Лаврова, "незаконное присутствие американских войск сочетается с американцами, продвигающими сепаратистские тенденции, играющими с курдской гвардией в очень безрассудной манере".

Глава российской дипломатии предупредил, что, если американцы будут продолжать "поощрять сепаратистские тенденции, регион может взорваться".