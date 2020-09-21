Проект, согласно которому власти регионов смогут изымать и сносить любое жилье, вызвал резкую критику "Справедливой России".
По словам ее лидера, Сергея Миронова, партией уже предлагался схожий проект — но он был направлен на защиту прав владельцев жилья. Текущий же вариант проекта, по словам Миронова, выгоден в первую очередь застройщикам.
"Отличие нашей инициативы очень простое: она защищает, прежде всего, права владельцев квартир. В отличие от господ сенаторов, которые лоббируют интересы застройщиков. Да так открыто, что я, прочитав их проект, воскликнул: "ну, вы даете!", — высказался Миронов.
"Наша фракция "за" всероссийскую реновацию, но только в интересах людей, а не за их счет", — подчеркнул политик.
Поразило Миронова и правовое регулирование выселения: если в проекте от "Справедливой России" были четкие гарантии того, что человека без его согласия выселять нельзя, то в новом они "размыты".
"У наших коллег все очень просто: не согласен — тебя через 99 дней выкинут на улицу", — выделил проблему Миронов.