Сергей Рябков: американцы искажают нашу позицию по Китаю в ДСНВ

Американские дипломаты искажают факты и приписывают нашей стране позицию, которой она не занимала. Об этом высказался сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков.

По данным Рябкова, американцы (в частности, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли) заявили: Россия согласна с тем фактом, что "подключение" к переговорам по ДСНВ Китая — необходимость.

"Это просто преднамеренное искажение нашей позиции", — сообщил Рябков.

По словам нашего дипломата, российская сторона не будет против участия Китая в переговорном процессе, но только в том случае, если этого захотят непосредственно в Пекине. Подобные переговоры — суверенный выбор каждого отдельно взятого государства, и как-то навязывать руководству других стран свою точку зрения — недопустимо.

Ранее в российском МИДе заявили: в текущем, "американском" варианте договор совершенно неприемлем