Росстат: каждый седьмой россиян - нищий

В 2018 году президент РФ Владимир Путин в числе прочих поставил задачу: снизить уровень бедных россиян до 11,1% от всего населения. Однако уже в июле 2020 власти констатировали: поручение не выполнить никак. "Армия" бедных пополнилась на 2 млн человек, из-за чего сроки "победы над бедностью" переехали примерно на 2030 год.

Данные Росстата для чиновников неприятны: к концу июля меньше прожиточного минимума получали 19,9 млн россиян, то есть 13,5% населения страны. Это означает, что каждый седьмой россиянин получал меньше 12 392 рублей.

"Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов", — объясняет такое падение эксперт Росстата.

Солидарны с ведомством и эксперты ВШЭ — вот данные их опроса:

для 23% россиян урезали зарплаты;

для 9% организовали неполный рабочий день;

для 12% устроили "вынужденные" отпуска.

Частично ситуацию "смягчили" меры властей по материальной поддержке, однако деньги шли в основном семьям с детьми. Потратили на помощь гражданам 359,4 млрд рублей (II квартал 2020), но, поскольку пандемия в РФ "закончилась" и режим самоизоляции в большинстве регионов снят, остается вопрос — будут ли поддерживать россиян в будущем?