Итоговая резолюция СПЧ по Белоруссии вызвала в Москве негодование: представители МИДа сообщили, что она "юридически ничтожна" и отметили, что все правки, которые внесла российская сторона, отклонены.
По итогам принятия резолюции в СПЧ резюмируют: Александру Лукашенко необходимо вступить в диалог с представителями оппозиции. Голоса распределились следующим образом:
"Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной.
Очередная однобокая и политизированная дискуссия, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека", — резюмировали источники в МИДе РФ.
Белорусский МИД также назвал документ "травлей со стороны ЕС".
"Налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями устава ООН", — уточняется в заявлении ведомства.