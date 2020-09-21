МИД РФ: резолюция СПЧ по Белоруссии юридически ничтожна

Итоговая резолюция СПЧ по Белоруссии вызвала в Москве негодование: представители МИДа сообщили, что она "юридически ничтожна" и отметили, что все правки, которые внесла российская сторона, отклонены.

По итогам принятия резолюции в СПЧ резюмируют: Александру Лукашенко необходимо вступить в диалог с представителями оппозиции. Голоса распределились следующим образом:

"За" — 23 страны;

"Против" — 2 страны;

"Воздержались" — 22 страны.

"Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной. Очередная однобокая и политизированная дискуссия, цели которой были весьма далеки от реальной заботы о правах человека", — резюмировали источники в МИДе РФ.

Белорусский МИД также назвал документ "травлей со стороны ЕС".