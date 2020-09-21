"Ситуация под контролем": в Правительстве не ждут нового падения нефти

Министр энергетики Александр Новак в одном из интервью озвучил свое мнение по шансам повторного снижения цен на нефть до нуля. По словам Новака, такая ситуация не повторится как из-за работы в рамках ОПЕК+, так и из-за сокращения объемов добычи "чёрного золота".

"Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль. Мы видим, что [это] не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие (в периметр сделки). Там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3 млн баррелей в сутки. Затоваривание нефтехранилищ, что являлось основным фактором в Северной Америке снижения цены до уровня минус, на сегодняшний день на такие марки, как Brent, невозможно", — прокомментировал Новак.

Напомним: в мае 2020 случилось уникальное событие — нефть продавали по "минусовой" цене (-37,6 доллара за баррель). Ситуацию спровоцировала нехватка спроса, "наслоившаяся" на пандемийный спад промышленности и до отказа заполненные нефтехранилища.