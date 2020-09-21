Морозов: в переговорах об СНВ Вашингтону следует сменить тон

США объявили о своей готовности заключить новый договор СНВ на основе меморандума о намерениях, а не обязательного договора.

При этом спецпосланник президента США по контролю над вооружениями озвучил ряд требований Вашингтона к Москве. Подробнее об этом — здесь.

На данный момент Кремль еще не прокомментировал предложение Биллингса. Известна только реакция Совфеда. Её озвучил сенатор Олег Морозов, член комитета по международным делам верхней палаты российского парламента:

"Предложение США возмутительно. Так не поступают, если хотят добиться реальных результатов. Это все равно что сказать: "отдай мне свой пистолет и пистолет твоего соседа, или я выстрелю тебе в голову."(цитата RT).

Морозов повторил, что Москва заинтересована в ядерном нераспространении, но посоветовал Вашингтону сменить тон.