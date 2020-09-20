Немецкий политик Рональд Пофалла высказал мнение, что ситуация с Навальным не должна никоим образом повлиять на отношения России и Германии.

"Германо-российские отношения переживают один из самых серьезных кризисов. "Петербургский диалог" сейчас важнее, чем когда-либо прежде. Мы говорим об основных демократических ценностях. Мы говорим о свободе слова… Разрушение всех мостов сделает положение только хуже. Так мы накажем не тех людей. Обмен мнениями с российским гражданским обществом особенно важен, оно не ответственно за покушение на Алексея Навального", — заявил Пофалла изданию Bild.