Бывший пресс-секретарь Вячеслава Володина рассказала, что её уход не был сиюминутным решением. И для этого был целый ряд причин. А кроме того, Кашеварова добавила, что по-прежнему с уважением относится к Володину.

"Со следующей недели я не пресс-секретарь председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Какой-то конкретной причины моего ухода нет — есть совокупность, которая меня поставила перед выбором. Я поняла, что не смогу исключить в себе журналиста, а тем более жену и маму. Я хочу, очень хочу вернуться в журналистику, да и побольше уделять время семье", — написала она у себя в Telegram-канале.

"И не думайте, что я вот так раз встала и ушла, я не перестаю любить Думу. Со всеми мы остаёмся в плотной связи. Ну, а Вячеслав Викторович — этот человек для меня ориентир на всю жизнь. Мы спорили, где-то соглашались, где-то нет. Но для меня ценно его доброе отношение. Я благодарна за его понимание меня, таких людей очень мало", — добавила Кашеварова.