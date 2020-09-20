С Днём республики Южную Осетию поздравил глава Российской Федерации Владимир Путин. К своим поздравлениям он добавил и обещания сотрудничества и помощи, если таковая понадобится.

"Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности", — заявил Путин.