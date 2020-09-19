Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов оценил слухи об отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его мнению, переход Лаврова в Совет Федерации вполне возможен.
"Незыгарь" пишет — возможен переход Лаврова в Совет Федерации, а на его место директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Не невозможно", — написал журналист в своём Telegram-канале.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".