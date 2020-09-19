Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов оценил слухи об отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его мнению, переход Лаврова в Совет Федерации вполне возможен.