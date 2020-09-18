Володин: за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы

Итоговая резолюция Европарламента, принятая по "делу Навального", позволяет уверенно сказать: за инцидентом стоят спецслужбы иностранных государств. Такую точку зрения высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", — выделил главное Володин.

По мнению политика, в Бундестаге необходимо ещё раз попросить обсуждения ситуации для понимания того, насколько в деле "замешаны" чиновники и представители спецслужб. Аналогичную процедуру стоит проделать и другим европейским парламентам.

Володин считает, что провокация с Навальным — инструмент, которым воспользовались для введения новых санкций против РФ, а также "блокировки" помощи Белоруссии.