Путин: занятость необходимо восстановить до уровня 2019 года

Несмотря на положительные сдвиги в российской экономике, ситуация на рынке труда остается напряжённой. Поэтому необходимо помочь безработным и вернуть показатель занятости до уровня 2019 года.

А для всех, кто работу ещё не нашёл, нужно вводить "адресную" помощь. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания во вопросам экономики.

"Подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, всё ещё остаётся напряжённой. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока ещё не нашли работу", — заявил президент.

В Росстате отмечают: только на конец июля безработных в стране набралось 4,6 млн. С начала года "армия" тех, кто остался без работы или не может её найти, выросла до 1,2 млн.

Если брать статистику по всем, кто встал на учёт и получает пособие, цифры и вовсе ужасают: с 700 тысяч человек на начало 2020 года их число выросло до 3,3 млн.