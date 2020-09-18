Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что программы, призванные помочь россиянам в условиях пандемии, оказались эффективны и прекрасно продуманы.

Также он прокомментировал идею "вертолётных денег": по данным Пескова, эта мера не помогла бы росту экономики.

"Существует огромное количество стран, которые потратили в пропорции к объёму экономики, количеству населения большие деньги, были страны, которые раздавали так называемые вертолётные деньги. Это не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики стран", — уточнил Песков.

"В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечивающими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объёме", — подчеркнул Песков.