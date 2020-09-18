Вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников сообщил, что ряд законов касательно "переходного периода" в Донбассе уже находится в стадии разработки.

"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. Что это такое? Согласно принципам ООН — это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность.

Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной", — выступил политик с заявлением в Раде.