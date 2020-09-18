Вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников сообщил, что ряд законов касательно "переходного периода" в Донбассе уже находится в стадии разработки.
"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. Что это такое? Согласно принципам ООН — это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность.
Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной", — выступил политик с заявлением в Раде.
По данным вице-премьера, особого статуса для Донбасса ожидать не стоит.
"Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", — подчеркнул Резников.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".