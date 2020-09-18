МИД РФ: американские санкции в отношении Ирана не сработают

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках интервью высказал свою точку зрения на введение американских санкций для Ирана. По мнению дипломата, санкции "не срабатывали и не сработают". Лавров уточнил, что Штаты выставили Иран как главную проблему региона, обвинив его во вмешательстве в дела соседей.

"Весь диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки американцы стремятся перенастроить на антииранские рельсы. Это, во-первых, бесперспективно, потому что решать проблемы можно устойчиво и надёжно исключительно через договоренности между всеми участниками", — указал Лавров.

Логика американских политиков строится на том, чтобы показательно "карать" Иран как "главного виновника" всех проблем в регионе. По логике американцев, лишь смена режима в стране "даст региону свободно вздохнуть", но такая логика приведет их лишь в тупик.