Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что не удивлён тому, что было сказано американскими СМИ по поводу Крыма. И добавил, что попытки США вмешаться во внутреннюю политику России его также не удивляют.
"Здесь нет ничего удивительного. Это система, которую мы наблюдаем на протяжении всех последних лет с момента воссоединения Крыма с Россией. США и их европейские партнеры систематически пытаются вмешиваться во внутренние дела России, нагнетая обстановку вокруг крымского вопроса и подстрекая своих подопечных в лице власти Украины дестабилизировать ситуацию на полуострове", — прокомментировал Гемпель.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".