Юрий Гемпель не удивлён репортажу NBC

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что не удивлён тому, что было сказано американскими СМИ по поводу Крыма. И добавил, что попытки США вмешаться во внутреннюю политику России его также не удивляют.