Руководитель российского МИД Сергей Лавров сказал, что Германия придумывает что угодно, чтобы только не отвечать на запросы по Навальному. Настоящая цель ФРГ — наказание России, а не сотрудничество или установление истины.
"Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные", — сказал Лавров.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".