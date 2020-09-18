Сергей Лавров заявил, что Германия хочет наказать РФ

Руководитель российского МИД Сергей Лавров сказал, что Германия придумывает что угодно, чтобы только не отвечать на запросы по Навальному. Настоящая цель ФРГ — наказание России, а не сотрудничество или установление истины.