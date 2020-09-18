СПЧ ООН проведет срочное обсуждение ситуации в Белоруссии

Совет по правам человека (СПЧ) объявил о проведении 18 сентября срочного заседания, в рамках которого будет рассмотрена ситуация в Белоруссии. Ожидается, что с речью на трибуне СПЧ выступит Светлана Тихановская. Заседание станет пятым для СПЧ ООН.

Напомним, что мнения по ситуации в Белоруссии кардинально разнятся: так, глава СВР РФ Сергей Нарышкин обвиняет в организации беспорядков западные спецслужбы.

"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след", — сообщил Нарышкин.

Россия также призывает США не вмешиваться в дела Белоруссии, о чем в ходе разговора с послом США сообщил Андрей Руденко, занимающий пост заместителя министра иностранных дел РФ. По мнению российской стороны, какое-либо навязывание "своих вариантов" недопустимо — необходимо решать проблему силами жителей Белоруссии.