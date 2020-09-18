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Лавров: заявления Тихановской вызывают вопросы

Светлана Тихановская регулярно выступает с заявлениями, которые вызывают вопросы. При этом она призывает силовые структуры страны "изменить родине", а также стремится организовать "вытеснение русского языка". Об этом сообщает Сергей Лавров, глава МИД РФ.

Лавров: заявления Тихановской вызывают вопросы

"Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации — это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", — поделился мнением политик.

По его словам, за Тихановской стоят люди, которые "подсказывают ей, какие делать заявления".

"Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Россию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры — Тихановская и другие — все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию", — подчеркнул Лавров.

Политик рассказал, что на сайте оппозиции какое-то время висел "программный документ", декларирующий цели оппозиционеров (позднее его убрали). В нем оказались такие пункты, как:

  • вытеснение русского языка;
  • "белоруссизация" всех сторон жизни.
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