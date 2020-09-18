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В Госдуме РФ обсуждают реестр педофилов

Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила: в Госдуме рассматривают создание специальной базы-реестра, в которую будут вносить всех педофилов, выходящих на свободу из тюрем. Это должно помочь их контролировать.

В Госдуме РФ обсуждают реестр педофилов

"Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я, безусловно, поддерживаю эту инициативу", — рассказала парламентарий.

Тема, по мнению Пушкиной, снова оказалась в центре внимания после скандального случая с изнасилованием и убийством двух девочек в Ярославской области. 15 сентября горожанка в Рыбинске пришла домой после суточного дежурства и нашла в квартире тела своих дочерей. Под подозрением — её сожитель, который сейчас находится в федеральном розыске.

Пушкина отметила, что вполне можно также отменять сроки давности по подобным преступлениям, а также ставить отсидевшим специальные gps-трекеры для более тщательного контроля.

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