Российский политик Сергей Миронов обнародовал, о чём он поведёт диалог с главой Российской Федерации. Речь пойдёт о бюджете, изменениях в конституции и прошедших выборах.

"Здесь, скорее, мы всегда слушаем президента. Он всегда что-то нам говорит о видении тех задач, которые он считает необходимым решать законодателям, но для нас же тоже очевидно, что законодательное обеспечение реализации этих поправок (к конституции), которые одобрены населением граждан нашей страны, это самое главное, и уже прикинули мы, что (потребуется) около 100 законопроектов. Ну, конечно, бюджет каждую осень — вот основные темы, и на эти темы мы тоже будем говорить", — сказал Миронов.