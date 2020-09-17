Неожиданным поворотом закончилось разбирательство "мэрия Екатеринбурга против Свердловского управления ФАС". Представители ФАС выиграли дело — и теперь мэрия будет обязана поменять текущие регламенты и внести копку могил в перечень обязательны муниципальных услуг. Ранее копку оплачивали родственники умерших.
Представители антимонопольной службы, изучив вопрос, пришли к выводу: копкой должна заниматься мэрия. Но после уведомления об этом чиновников те пошли в суд, поскольку были не согласны с мнением ФАС. И Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону антимонопольщиков.
"Не согласившись с вынесенным предупреждением, администрация Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, который подтвердил наличие у антимонопольного органа оснований для вынесения указанного предупреждения и отказал в удовлетворении заявленных администрацией требований", — приводят СМИ цитату представителей ФАС.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.