ФАС через суд обязала мэрию Екатеринбурга копать могилы

Неожиданным поворотом закончилось разбирательство "мэрия Екатеринбурга против Свердловского управления ФАС". Представители ФАС выиграли дело — и теперь мэрия будет обязана поменять текущие регламенты и внести копку могил в перечень обязательны муниципальных услуг. Ранее копку оплачивали родственники умерших.

Представители антимонопольной службы, изучив вопрос, пришли к выводу: копкой должна заниматься мэрия. Но после уведомления об этом чиновников те пошли в суд, поскольку были не согласны с мнением ФАС. И Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону антимонопольщиков.