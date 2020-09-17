Россия призвала США не вмешиваться в дела Белоруссии

Андрей Руденко, занимающий пост заместителя министра иностранных дел РФ, пообщался по телефону с послом США в России Джоном Салливаном.

В ходе беседы Руденко сообщил послу, что вмешиваться в дела Белоруссии США не должны, а также предупредил о недопустимости "навязывания посреднических услуг". Дестабилизация в Белоруссии недопустима, подчеркнул замминистра.

"Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", — сообщает официальный портал МИДа.

Белорусские протесты не стихают уже 6 недель: жители страны ждут отставки Лукашенко и проведения еще одних выборов, а также вынесения наказаний силовикам, которые причастны к жестоким разгонам митингующих.