Слуцкий: призывы Европарламента - вмешательство в дела РФ

Недавний призыв Европарламента признать поправки в Конституцию РФ недействительными и отменить их прокомментировал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Призыв Европарламента к отмене поправок к Конституции РФ является прямым вмешательство во внутренние дела", — написал политик в своем Telegram.

При этом Слуцкий уверен: ожидаемые санкции из-за "дела Навального" — еще один пример подобного вмешательства.

Напомним: в Европарламенте уже составляют документ, который "охватит" как страну в целом, так и некоторых персон, проходящих по "делу Навального". Планируется "заморозка" их активов.

Также "дело Навального" негативно сказывается на проекте "Северный поток-2": по уточненным данным, Германия "сменила курс" и не будет так активно поддерживать проект. Штефан Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ, отметил: однозначной позиции у Меркель теперь нет.