По мнению доктора экономических наук, помощника президента РБ Валерия Бельского, в стране "нет социальных противоречий". Поэтому происходящие беспорядки имеют в своей основе "фейково-эмоциональную" компоненту.
По мнению Бельского, в стране не могло возникнуть поводов для недовольства, поскольку:
Далее Бельский сообщил: ни представители оппозиции, ни другие кандидаты в президенты так и не смогли предложить внятной программы, по которой нужно действовать.
"Ни альтернативные кандидаты, ни так называемый координационный совет оппозиции не смогли сформировать сколь-нибудь внятную программу действий, которая была бы лучше реализуемой в стране экономической и политической стратегии", — пишет Бельский в одной из своих статей.
Итоги протестов, по словам политика, очень печальны: во-первых, подорвана экономика, во-вторых — "сожжены мосты доверия".
"Мосты доверия и сотрудничества Беларуси и наших западных соседей фактически сожжены", — констатировал эксперт.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.