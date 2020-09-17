Валерий Бельский: в Белоруссии нет социальных противоречий

По мнению доктора экономических наук, помощника президента РБ Валерия Бельского, в стране "нет социальных противоречий". Поэтому происходящие беспорядки имеют в своей основе "фейково-эмоциональную" компоненту.

По мнению Бельского, в стране не могло возникнуть поводов для недовольства, поскольку:

медицина бесплатная;

олигархов нет;

коррупция карается;

вакансии для безработных есть.

Далее Бельский сообщил: ни представители оппозиции, ни другие кандидаты в президенты так и не смогли предложить внятной программы, по которой нужно действовать.

"Ни альтернативные кандидаты, ни так называемый координационный совет оппозиции не смогли сформировать сколь-нибудь внятную программу действий, которая была бы лучше реализуемой в стране экономической и политической стратегии", — пишет Бельский в одной из своих статей.

Итоги протестов, по словам политика, очень печальны: во-первых, подорвана экономика, во-вторых — "сожжены мосты доверия".