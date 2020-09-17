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Медведев получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством"

Российский президент Владимир Путин наградил председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Медведев получил от Путина орден

Интересно, что указ о награждении был подписан 14 сентября, в день рождения политика (Медведеву исполнилось 55 лет). С праздником Медведева поздравили крупные российские чиновники, в том числе Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Они отметили стремление Медведева к инновациям и успешную реализацию им ряда крупных проектов.

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ", — приводят СМИ текст указа.

Напомним: 15 января Медведев и всё правительство ушли в отставку. 16 января Владимир Путин перевёл Медведева на должность заместителя председателя Совбеза.

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