Медведев получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством"

Российский президент Владимир Путин наградил председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Интересно, что указ о награждении был подписан 14 сентября, в день рождения политика (Медведеву исполнилось 55 лет). С праздником Медведева поздравили крупные российские чиновники, в том числе Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Они отметили стремление Медведева к инновациям и успешную реализацию им ряда крупных проектов.

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ", — приводят СМИ текст указа.

Напомним: 15 января Медведев и всё правительство ушли в отставку. 16 января Владимир Путин перевёл Медведева на должность заместителя председателя Совбеза.