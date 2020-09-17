Валерий Бельский: доверия другим странам у Белоруссии больше нет

Помощник Лукашенко Валерий Бельский сказал, что действия глав некоторых стран были в корне неправильными. И именно они привели к тому, что отношения РБ и некоторых других стран испорчены.