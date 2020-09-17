Помощник Лукашенко Валерий Бельский сказал, что действия глав некоторых стран были в корне неправильными. И именно они привели к тому, что отношения РБ и некоторых других стран испорчены.
"Назвать президентом Беларуси Светлану Тихановскую мог только беспринципный лицемер. Известно, что политика — грязное дело. Поэтому такие нашлись. Отдельные политсуфлеры (а без них Светлана никак) перекрасили the former candidate аж в "лидера нации", — сказал помощник президента РБ.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.