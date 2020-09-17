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Директор Института политических исследований рассказал о Тесаке

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал ситуацию вокруг смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

Директор Института политических исследований рассказал о Тесаке

Напомним, Марцинкевича нашли мертвым в тюремной камере, предположительно, он покончил с собой. Ранее Максим Кононенко, журналист и ведущий, высказал мнение о причастности к инциденту Навального и Яшина. По мнению Кононенко, именно они "сломали Тесаку жизнь".

"Мне кажется, что в словах Максима Кононенко есть доля истины. Потому что он говорит о том, что усиление пропаганды русского фашизма во многом стало причиной гибели Марцинкевича.

Именно эти люди избрали Марцинкевича таким идеальным русским фашистом и всячески требовали от властей, чтобы его наказали, посадили. В то время как он был все-таки архитипичный, "фейковый" русский фашист. Такой, знаете, громоподобный — и скорее, его можно было назвать акционистом.

Фрик? Да, фрик. Фашиствующий акционист.

Его посадили достаточно жестко, потому что против него работала пропагандистская машина. Pussy Riot посадили во многом потому, что против них работала пропагандистская машина.

Но по Pussy Riot дело было основано на реальном возмущении десятков миллионов православных верующих. А пропагандистская машина против Тесака (Марцинкевича) базировалась, прежде всего, на страхе прозападных элит, что их неуспешный экономический режим в России приведет к тому, что большинство населения проголосует за фашистов, как произошло в Веймарской Германии.

Поэтому его надо поставить в один ряд с Pussy Riot. Просто те догадались свои полуполитические, полукультурные акции называть современным искусством, а он не догадался назвать себя современным акционистом", — обрисовал ситуацию Марков.

 

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