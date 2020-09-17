Постпред РФ при ЕС: думаю, "Северный поток - 2" устоит

Постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался по поводу рисков для реализации "Северного потока — 2".

По его мнению, работа в рамках проекта будет продолжена даже несмотря на угрозу как санкций, так и очередного ухудшения отношений России с ЕС. Чижов также не исключил очередных задержек по проекту.

"Думаю, что [проект "Северный поток-2"] устоит, хотя я не исключаю определенных задержек", — заявил дипломат в ходе выступления на "Соловьев Live".

Наиболее "активную" позицию на данный момент занимает немецкое правительство, которое очень сильно ждет, "что этот газ пойдет". Также Чижов отметил: санкции, которые теоретически ЕС может ввести против РФ, "не вопрос завтрашнего дня", потому что их будут обсуждать и принимать в достаточно длительный срок.

Ранее стало известно о возможной сделке Германии и США, в рамках которой Штаты не будут вводить санкции против проекта, а Германия построит для них несколько газохранилищ, вложив примерно 1 млрд евро.