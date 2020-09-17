Вслед за ростом НДФЛ для всех, кто получает больше 5 млн за год, "налогом на вклады" и прочими изысками по спасению бюджета в Минфине предложили "секретный" проект повышения НДПИ — налога на добычу полезных ископаемых.
Представители Минфина хотят увеличить НДПИ по ряду "подвидов" в 3,5 раза, сообщается в "Коммерсанте".
Проект поправок в НК РФ прошёл практически в авральном режиме: 15 сентября он только обсуждался на комиссии, а уже 16-го его должны были утвердить, после чего — моментально передать в Госдуму. Источники передают, что "список исключений" довольно скромный: уголь, алмазы, золото, торф и общераспространённое сырьё.
"Все в шоке и стоят на ушах. По сути, это просто повышение НДПИ в 3,5 раза ни с того ни с сего. Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам", — отмечает источник "Коммерсанта".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.