Несколько дней назад состоялась встреча руководителей китайского и российского МИД. В ходе встречи были подтверждены дружеские отношения между странами и обсуждено дальнейшее сотрудничество.

"Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима. В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности", — сказал глава китайского МИД Ван И.

"Мы опубликовали совместное заявление, в котором обозначили свою общую позицию практически по всем международным вопросам, Китай и Россия уже стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях", — напомнил китайский министр.