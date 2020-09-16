Дипслужба Российской Федерации в ответ на заявления президента Эстонии о закате России, сказала, что не было и нет таких людей или обстоятельств, что сломят наше государство. И напомнили о различных исторических событиях, из которых Россия всегда выходила победителем.

"Не удалось сломать Русь в период татаро-монгольского ига. Не справилась с российским государством наполеоновская "великая армия". В апреле 1945 года в подземном бункере нашел свой бесславный конец бесноватый фюрер, вознамерившийся на просторах России завоевать "жизненное пространство" для провозглашенного им Третьего рейха. Списать нашу страну со счетов пытался президент США Барак Обама, объявив о том, что ее экономика "разорвана в клочья" санкциями", — приводит примеры посольство РФ.

"Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово "импортозамещение", а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро", — добавляют в посольстве.