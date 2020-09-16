Нарышкин: в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль

Данные, которыми располагает глава СВР Сергей Нарышкин, позволяют обвинить в подготовке белорусских протестов США. По мнению Нарышкина, Вашингтон уже активно опекает Светлану Тихановскую.

"По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", — сообщил Нарышкин.

По словам главы СВР, с самого начала протестов они были хорошо организованы и координировались кем-то из-за рубежа.

"США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО (неправительственных организаций) направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн", — уточнил глава СВР.

Нарышкин отмечает: финансы пошли на создание "сети независимых блогеров" и подготовку аккаунтов в различных соцсетях. На них же осуществлялась подготовка активистов для уличных акций.

"Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", — раскрывает подробности Нарышкин.

Итоговый вывод: Вашингтон хочет еще одной "цветной революции" и госпереворота, при этом мнения и интересы граждан Белоруссии Штаты проигнорируют.