Политолог Александр Носович дал комментарии о поведении Тихановской. Он считает, что её заявления о Лукашенко лишь попытка напомнить о себе и окончательно "не выпасть" из политической повестки РБ.

"Тихановской сейчас нужно напоминать о себе, поскольку из белорусского кризиса она выпадает все больше, события развиваются так, что она становится никому не нужной фигурой. Сейчас она нужна практически только Литве и Польше, которые, несмотря ни на что, все еще лелеют надежду на то, чтобы продвинуть ее в качестве легитимного президента Белоруссии для Запада — такого "белорусского Гуаидо", превратить ее в своего агента и продвинуть в лидеры белорусской оппозиции.

Необходимость всего этого и толкает Тихановскую проявлять активность в публичной среде, хотя интерес к ней падает. … Ей нужно выскакивать с какими-нибудь громкими и достаточно глупыми заявлениями, чтобы на них обращали внимание, и чтобы ее обсуждали. Это заявление о Лукашенко — одно из них", — сказал Александр Носович.