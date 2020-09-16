Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг выборов в стране. Белорусский лидер уверен, что заявления о "нелегитимных выборах", "самоорганизации общества" и схожие с ними — просто "миф".
Именно такое мнение президент высказал в ходе встречи с политическим активом страны, проведенной в Минске.
"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное — всё это мифы", — объяснил Лукашенко.
По словам Лукашенко, тщательный анализ всех событий, которые случились до старта президентской гонки, позволяет развенчать эти мифы. При этом президент подчеркнул: все происходящее в республике на данный момент не стало неожиданностью для власти.
"Люди постарше помнят и не такое в Белоруссии, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям", — обрисовал ситуацию Лукашенко.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.