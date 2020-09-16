Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отношения двух государств, Росси и Белоруссии, должны не только сохраняться, но и улучшаться.

"Речь же идёт об отношениях между двумя странами, речь не идёт о личных отношениях Путина и Лукашенко. И, конечно, для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. И мы рассчитываем на то, что так и останется", — сказал Песков.