В Госдуме одобрили тотальное отслеживание товаров

В Госдуме успешно одобрили поправки в НК РФ, которые включают ряд интересных для продавцов и покупателей особенностей. Согласно решению депутатов, в стране создадут НСП — национальную систему прослеживаемости товаров.

Работать НСП будет следующим образом:

по кодам ОКПД-2 и ТН ВЭД определяется перечень товаров, которые нужно отслеживать;

с момента попадания в РФ и до передачи конечному потребителю товар "ведётся" системой, в результате чего контролирующие органы видят всю "цепочку" до момента продажи.

НСП значительно "порадует" сотрудников ФНС, которые смогут проводить камеральные проверки с требованиями счетов-фактур и иных документов. При этом сами налогоплательщики также будут обязаны сдавать отчёт, причем ежеквартально: в нём также должна быть вся информация по движению товаров из перечня НСП.

Штрафы могут показаться символическими: до одной тысячи рублей. Однако оплачиваются они из расчёта: 1000 рублей за отказ или непредоставление каждого документа". Систему планируют запустить уже с 1 июля 2022 года в полном объёме и в качестве эксперимента — с января 2021-го.