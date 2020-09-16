Постпредство РФ при ЕС: у нас есть вопросы по делу Навального

Постпредство РФ составило и предоставило Европарламенту документ, в котором указаны ключевые вопросы по делу Навального.

В нём отмечается, что ФРГ до сих пор не желает сотрудничать с Россией, не публикует данные по экспертизам и отказывается создавать общую комиссию.

Также документ содержит вопросы о "европейской версии" отравления политика веществом группы "Новичок". По мнению представителей постпредства, разработки таких веществ ведутся не только в РФ, но и в ЕС и даже в США. А громкие заявления Берлина в момент, когда политик ещё был в состоянии комы, вызывают недоумение.

Авторы документа подчёркивают: в больнице Омска уже провели более 60 тестов — и ни один из них не выявил признаков того, что политика отравили.