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Постпредство РФ при ЕС: у нас есть вопросы по делу Навального

Постпредство РФ составило и предоставило Европарламенту документ, в котором указаны ключевые вопросы по делу Навального.

Постпредство РФ при ЕС: у нас есть вопросы по делу Навального

В нём отмечается, что ФРГ до сих пор не желает сотрудничать с Россией, не публикует данные по экспертизам и отказывается создавать общую комиссию.

Также документ содержит вопросы о "европейской версии" отравления политика веществом группы "Новичок". По мнению представителей постпредства, разработки таких веществ ведутся не только в РФ, но и в ЕС и даже в США. А громкие заявления Берлина в момент, когда политик ещё был в состоянии комы, вызывают недоумение.

Авторы документа подчёркивают: в больнице Омска уже провели более 60 тестов — и ни один из них не выявил признаков того, что политика отравили.

"Боевой отравляющий газ — нервно-паралитический "Новичок", как его называют на Западе, — шансов бы ему не оставил. Он погиб бы в течение нескольких минут", — подчеркнул бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

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