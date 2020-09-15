ВЦИОМ: число россиян, считающих Россию "великой державой", падает

Аналитики ВЦИОМ рапортуют: число граждан, согласных с концепцией "Россия — великая держава" падает третий год подряд. На сентябрь 2020 года таковых набралось лишь 37%. Это меньше, чем в 2018 году, на 12%.

При этом растут негативные оценки "величия" России в будущем: с тем, что в ближайшее время наша страна станет по-настоящему великой, согласны лишь 26%. В 2018-ом согласных с "будущим величием" набиралось 35%.

Ключевой проблемой эксперты называют непрерывное падение уровня жизни: в течение практически шести лет "сжимаются" и доходы, и перспективы. Окончательную точку, похоже, поставил коронавирус: реальные доходы населения упали практически так же, как в 1999 году.

Из-за этого ожидания россиян от властей стремительно снижаются: около 44% опрошенных удовлетворятся вхождением в "10-15 стран, развитых в экономическом плане". А 10% и вовсе не хотят "стремиться к каким-либо глобальным целям". "Мировой авторитет" выбрали целью развития страны всего 6%.