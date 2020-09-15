В ЕС предложили назвать новые санкции в честь Навального

Поскольку разговор ведется о том, чтобы вернуть глобальные санкции против РФ за вопиющее нарушение прав человека и гуманитарного права, необходимо "увековечить" имя Навального в очередном "пакете" этих санкций, считают в ЕС.

По мнению верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выступившего с данной идеей на пленарном заседании Европарламента, такой необычный вариант поможет "…побудить завершить дискуссии и начать действовать".

"То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены [ЕС] завершить дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, мог бы носить имя Навального", — высказался Боррель.

Напомним, МИД РФ всё ещё отмечает нежелание ФРГ работать по делу Навального, в частности, передавать российской стороне данные по официальному запросу.