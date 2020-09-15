Аксенов о перекрытии Киевом воды: трудно найти цензурные слова

Глава республики Крым Сергей Аксёнов высказал свое мнение по поводу комментариев Киева об отключении воды на полуострове.

Напомним: в Киеве заявили, что снова начнут подачу воды только после того, как Крым перейдет под контроль Украины. При этом в МИД Украины сообщили: ответственности за "перекрытые краны" Киев не несет.

"Трудно найти цензурные слова, но попробую. Киев ошибается. На самом деле это станет возможным только после того, как Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной и сам находится под внешним управлением. Но тогда речь пойдет, прежде всего, о привлечении организаторов водной блокады к уголовной ответственности по российским и международным законам", — написал Аксёнов в своем профиле Сергей Аксёнов.

По данным Аксёнова, нужны системные решения, которые будут учитывать возможности ресурсов Крыма и России. Именно такие решения помогут в будущем закрыть вопрос дефицита воды раз и навсегда.