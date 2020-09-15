Правительственная комиссия: нормы об изъятии детей нужно доработать

Правительство РФ задумалось о доработке норм изъятия детей: специальная комиссия считает, что законопроект об ограничении изъятия ребёнка нужно немного скорректировать. В частности, предлагается четко прописать: изъятием ребёнка будет компетентен заниматься только суд.

Ранее депутаты планировали разрешить изъятие детей силами органов внутренних дел, в частности, полицейских. Однако расширение полномочий может негативно сказаться как на нагрузке представителей правопорядка, так и на их численности — а это уже серьёзное экономическое обоснование. Также изъятие в ряде случаев должно проходить с видеосъёмкой — об этом сообщил Павел Крашенинников ("Единая Россия").

"То есть в 99% случаев изъятие ребенка должно проводиться судом. Только в тех случаях, когда видно, что есть угроза жизни ребёнка, когда ему совсем плохо, тогда это (внесудебное изъятие) возможно, но мы предусматриваем видеофиксацию изъятия, когда (оно проходит) в административном порядке", — уточнил Крашенинников.

Напомним: итоговый законопроект может быть принят уже на осенней сессии.