Генсек ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, снова выступил с призывом к властям РФ и США по договору СНВ-3. По словам Гуттериша, потеря сотрудничества в рамках документа станет "непозволительной роскошью".

"Я настоятельно призываю США и Россию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями",- ранее сообщал Гуттериш.

Политик напомнил, что работа по СНВ-3 важна не только для России и Штатов, но и для всего мира. Продление договора выгодно для всех стран, а также для глобальной "ядерной безопасности". Высказался Гуттериш и по поводу выхода США из ДРСМД, выразив сожаление.

Напомним: текущий договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) действует до февраля 2021 года и может быть продлен на срок до 5 лет. Документ остается единственным, регулирующим ограничение вооружений между РФ и США.