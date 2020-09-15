Володин: Россия защитит суверенитет Белоруссии

Поскольку Белоруссия входит в ОДКБ, Россия сделает все, чтобы защитить ее суверенитет. Однако крайне важно дать народу Белоруссии возможность выбирать будущее самостоятельно. С таким заявлением выступил 15 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вот именно на этом основании мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны", - сказал Володин в интервью для канала "Россия-24".

Володин подчеркнул: источник власти в стране - её народ, так что «...ни американцам, ни полякам, ни литовцам, ни другим странам решать судьбу Белоруссии".

14 сентября состоялась встреча президентов России и Белоруссии по итогам которой Владимир Путин напомнил о приверженности Москвы всем договоренностям, заключенным с Минском. По мнению российского лидера, белорусы обязаны разобраться в ситуации «без всяких подсказок и давления извне».