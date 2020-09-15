Российские военные с белорусской границы возвращаются в свои части

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии, состоявшихся в понедельник в Сочи, принято решение о расформировании "силового резерва", дислоцированного на границе двух стран.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", — сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что сформировано подразделение было в прошлом месяце по просьбе Минска. Тогда, объясняя своё решение, Владимир Путин сказал, что у Москвы есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Российский президент особо подчеркивал, что этот блок не будет использоваться, "если экстремистские элементы, скрывающиеся за политическими лозунгами, не перейдут определенные границы", а именно, если они не начнут "поджигать дома, банки, пытаться захватить административные здания". И выразил надежду, что в использовании этого подразделения не будет необходимости.