Российские военные с белорусской границы возвращаются в свои части

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии, состоявшихся в понедельник в Сочи, принято решение о расформировании "силового резерва", дислоцированного на границе двух стран.
"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", — сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, что сформировано подразделение было в прошлом месяце по просьбе Минска. Тогда, объясняя своё решение, Владимир Путин сказал, что у Москвы есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках ОДКБ и Союзного государства.
Российский президент особо подчеркивал, что этот блок не будет использоваться, "если экстремистские элементы, скрывающиеся за политическими лозунгами, не перейдут определенные границы", а именно, если они не начнут "поджигать дома, банки, пытаться захватить административные здания". И выразил надежду, что в использовании этого подразделения не будет необходимости.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.