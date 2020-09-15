В ходе встречи президента России с белорусским коллегой обсуждался — помимо прочего — и вопрос о военном сотрудничестве двух стран.
В начале переговоров Путин пояснил, что российские военнослужащие вернутся на свои постоянные базы сразу после завершения запланированных совместных учений с Белоруссией.
Его слова прозвучали в разгар западных спекуляций о том, что Москва создает военную базу на территории своего соседа.
Позже пресс-секретарь Кремля сказал, что это не обсуждалось.
Напомним, учения, запланированные в прошлом году, начались 14 сентября и продлятся несколько дней.
"В определенной степени это рутина для военных — речь идет о подготовке сил. Я повторяю это еще раз, чтобы исключить любые спекуляции: это событие, которое было запланировано и даже объявлено в прошлом году," — прокомментировал по окончании встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в оборонной сфере:
"Речь идет прежде всего о военно-промышленных предприятиях, где развивается масштабное сотрудничество, в том числе и в достаточно чувствительных областях. У России и Белоруссии есть пакт о взаимной обороне через Организацию Договора об общей безопасности".
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.