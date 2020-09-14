Немецкие врачи: Навальный может ненадолго вставать с постели

Представители клиники "Шарите", в которой проходит лечение оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщают: его здоровье улучшается.

"Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Пациент был успешно выведен из искусственной вентиляции легких", — говорится в аккаунте клиники в Twitter.

По словам врачей, Навальный уже может ненадолго вставать с постели, а данные о состоянии его здоровья публикуются с согласия как самого Алексея, так и его жены Юлии.

Напомним, недавно стали известны результаты независимой экспертизы французских и шведских специалистов. По их данным, версия Германии подтверждается: Навального отравили веществом группы "Новичок". Также анализы Навального попали в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) — там проведут еще одну экспертизу. Представители России продолжают отрицать применение "Новичка".