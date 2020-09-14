Памфилова: агрессия и провокации наблюдателей беспрецедентны

Элла Памфилова подвела итоги выборов и рассказала СМИ, что в ходе кампании комиссии подвергались "беспрецедентно большому количеству агрессии и провокаций" от наблюдателей.

"Целый ряд комиссий работал в такой обстановке все три дня. Провоцировали. Никогда в таком большом масштабе этого не было. Это дополнительный фактор, который усложнял работу наших комиссий", — озвучила факты Памфилова в ходе своего выступления в инфоцентре ЦИК.

По словам председателя Центризбиркома, без внимания вопиющие случаи нарушения оставлять нельзя.

"Я прошу все случаи собрать, где были все случаи, на которые, слава богу, комиссии не поддаются. Давайте соберем и проанализируем потом вместе с партиями", — выступила она с инициативой.

Напомним, что суммарно в РФ прошло около 9 000 кампаний всех уровней. Свое решение предстояло вынести избирателям в 83 субъектах: свыше 78 000 мандатов всех уровней были распределены между кандидатами.